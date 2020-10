Terroralarm nach Messerattacke in Mittelmeerstadt Nizza













nizza In Frankreich gilt nach einem Angriff in Nizza die höchste Terrorwarnstufe. Ein mutmaßlicher Islamist soll in der Basilika Notre-Dame drei Menschen mit einem Messer getötet haben. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem „islamistischen Terroranschlag“; Frankreich sei getroffen worden. Der V