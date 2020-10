Jäger Bau holt Riesenauftrag in Tirol













Schruns, Kühtai Der Tiroler Energiekonzern Tiwag hat den Zuschlag für das Hauptbaulos für die Kraftwerkserweiterung in Kühtai an die Arbeitsgemeinschaft Jäger Bau, Swietelsky und Bogner vergeben. Mit den Vorarbeiten wurde bereits begonnen, Baustart in Kühtai ist im Frühjahr 2021. Das Vorarlberger Un