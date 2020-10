Link kopiert

Wien, Bregenz Abstände werden wieder Pflicht, Visiere hingegen verboten. Das steht in der neuen Coronaverordnung, die aber erst ab Sonntag gilt. Enthalten sind auch bisher weniger bekannte Punkte wie eine Maskenpflicht für Bewohner in Seniorenheimen sowie in Fußgänger-Passagen. Hobby-Chöre und -Kape