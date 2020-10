Link kopiert

Wien Die Zahl der Coronapatienten in den Krankenhäusern steigt an. In Österreich lagen am Mittwoch 960 Personen mit Covid-19 im Spital, 145 von ihnen auf der Intensivstation. In den vergangenen sieben Tagen sind es im Schnitt um 5,7 Prozent mehr geworden. Wird dieses Wachstum nicht gebremst, ist noc