Link kopiert

Der Cannabismissbrauch hat bei einer 25-jährigen Unterländerin Spuren hinterlassen. Die junge Frau leidet an paranoider Schizophrenie. Seit dem Ausbruch der Erkrankung im Jahr 2014 war sie

35 Mal in stationärer Behandlung. Am Montag musste sie sich vor Gericht verantworten. »A8