washington In den USA hat zu Wochenbeginn die mehrtägige Anhörung von Donald Trumps Kandidatin Amy Coney Barrett für den freien Posten am Obersten Gerichtshof im Senat begonnen. Die Besetzung ist vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahl am 3. November besonders spannend. Denn Trump hat bereits m