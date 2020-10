Link kopiert

schwarzach Die Zahl der Neuinfektionen ist in Vorarlberg weiterhin zu hoch, vor allem im Hinblick auf eine Aufhebung der deutschen Reisewarnung. So stieg der Zuwachs gemessen an der Bevölkerung in kurzer Zeit rasch wieder von 40 auf 56. Um von der roten Liste zu kommen, müsste die sogenannte Inziden