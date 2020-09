Link kopiert

feldkirch Ein 23-jähriger Rumäne, der Mitglied einer Diebesbande war, ist am Landesgericht Feldkirch zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Er hatte bei einem Einbruch in Vorarlberg mit seinen Komplizen in einer einzigen Nacht Diebesgut im Wert von 83.000 Euro erbeut