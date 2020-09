Link kopiert

Lustenau, Lech Die Geschichte vom Nettozahler Vorarlberg in der EU hält sich zäh, doch sie stimmt so nicht. Im Durchschnitt überweisen die Vorarlberger jährlich 25 Millionen Euro an die Europäische Union, doch ins Land fließen ebenfalls jährlich 32 Millionen Euro für verschiedene Projekte. Drei davo