Noch nie wurden in Vorarlberg in einem Jahr so viele Erkrankungen an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) diagnostiziert wie diesen Sommer. Mit neun Erkrankungen wurde der Rekord von 2008 eingestellt. Österreichweit stiegen die Infektionszahlen in bisher ungekannte Höhen. »a5