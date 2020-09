Wien bremst bei Bahnausbau am See













Bregenz Infrastrukturministerin Leonore Gewessler überbrachte am Dienstag ein Millionenpaket für den Bahnhofsausbau. Unter anderem soll 2021 der Bahnhof Bregenz in Angriff genommen werden. Keinen Bedarf gebe es für ein zweites Gleis am See, erklärt sie im VN-Interview. Bei Götzis gibt es hingegen Pl