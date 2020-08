Link kopiert

Wien Vor einem halben Jahr, am 25. Februar, ist das neuartige Coronavirus erstmals offiziell in Österreich nachgewiesen worden: Eine in Innsbruck arbeitende Italienerin und ihr Bekannter waren die ersten Fälle. Seither starben über 700 Menschen an oder mit SARS-CoV-2, 25.000 wurden positiv getestet.