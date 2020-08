Link kopiert

bregenz Über zehn Stunden lang mussten Autofahrer am Wochenende an der Kärntner Grenze im Stau ausharren. Grund dafür war eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums, die am Samstag in Kraft getreten ist. Demzufolge müssen Ein- und Durchreisende ein Formular ausfüllen. An den Übergängen zu Slo