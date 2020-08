Link kopiert

Bregenz Der seit Jahren mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfende Strumpfhersteller Wolford wird 54 Mitarbeiter am Stammsitz in Bregenz abbauen. Das Unternehmen meldete die Beschäftigten über das Frühwarnsystem am Mittwoch dem AMS zur Kündigung an. Im Juli hatte Wolford angekündigt, dass man de