Tragödie am Bodensee: Bei einem Badeunfall verstarb ein Mann und ein weiterer wird vermisst. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte den zweiten Mann, der beim Schwimmen in der Reutiner Bucht bei Lindau untergegangen war, bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht finden. »B1