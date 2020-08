Link kopiert

Egg Das Comeback des Wolfes in Vorarlberg fiel blutig aus. In den beiden Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag drangen ein oder mehrere Wölfe in zwei Schafskoppeln und rissen insgesamt sechs Schafe. Zwei weitere verendeten als Folge der Attacken. Jetzt fordert Landwirtschaftskam