Link kopiert

Schwarzach SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert „in der größten Wirtschaftskrise die größten Investitionen in die Wirtschaft“, um Arbeitsplätze zu sichern. Sie plädiert sowohl für eine Steuer auf Erbschaften als auch auf Vermögen. In Vorarlberg hält sie an SPÖ-Chef Martin Staudinger fest. Dieser w