Schwarzach Das Landeskriminalamt Vorarlberg warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die derzeit in Vorarlberg wuchert: Kriminelle kontaktieren per Telefon vor allem ältere Menschen und geben sich als Polizeibeamte aus. Die Betrüger versuchen unter dem Vorwand, ein Verwandter sei in Not, in Form einer K