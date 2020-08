Link kopiert

Lech Die Brüder Florian und Michael Moosbrugger haben im Gasthof Post in Lech „ihre Passionen“ vorgestellt. Hotelier Florian und Winzer Michael Moosbrugger haben im Gespräch mit den VN ein Resümee der vergangenen Monate gezogen und blicken in die Zukunft. Einfach war es in keinem Fall und es wird ni