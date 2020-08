Nach Fenstersturz: Kind in Lebensgefahr













Link kopiert

Zu einem furchtbaren Unfall mit einem Kleinkind kam es am Montagabend in Thüringerberg. Ein knapp dreijähriger Bub stürzte aus einem Fenster über acht Meter in die Tiefe. Das Kind erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wird im LKH Feldkirch im künstlichen Tiefschlaf gehalten. »B1