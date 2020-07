Link kopiert

Am Landesgericht Feldkirch ist ein 56-jähriger Mann wegen Tierquälerei zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt worden. Der Vogelfänger hatte in einem Naturschutzgebiet zahlreiche Wildvögel mit Lautsprecher und Klebstoff in eine brutale Falle gelockt. »B1