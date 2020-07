Link kopiert

Wien In der Coronakrise ist die Sterberate in Österreich gestiegen. In den Monaten März und April war sie unterm Strich um ein Prozent höher als in den Jahren zuvor. Mit Covid19 sei ein neues Risiko dazugekommen, erklärt Gesundheitsexperte Armin Fidler. Die Übersterblichkeit ist kein österreichische