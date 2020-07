Link kopiert

Wien, Bregenz 94 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien und 97 Prozent aller Kandidatinnen und Kandidaten an den berufsbildenden höheren Schulen haben in Vorarlberg die Reifeprüfung, die sich heuer coronabedingt aus der schriftlichen Klausur und der Jahresabschlussnote zusammensetzt