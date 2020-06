Vermisste Maddie: BKA ermittelt

ARCHIV - Uundatiertes Archivfoto zeigt die vermisste Madeleine McCann. Ein verurteilter britischer Pädophiler ist Medienberichten zufolge ein Verdächtiger im Fall der verschwundenen kleinen Maddie. Der 64-Jährige habe vor zwei Jahren, als das englische Mädchen verschwunden ist, in Südportugal gelebt, berichteten britische Zeitungen am Freitag (22.05.2009). Der Mann soll derzeit nach Angaben des «Daily Mirror» in einem deutschen Krankenhaus wegen Krebs behandelt werden. Der Sprecher der Eltern sagte, der Brite sei eine Spur unter mehreren, der die Privatermittler der McCanns nachgehen würden. Madeleine war im Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus einem Ferienappartement in Praia da Luz verschwunden, als ihre Eltern beim Abendessen waren. Die portugiesische Polizei hatte die Ermittlungen im vergangenen Jahr ergebnislos eingestellt. EPA/REAL MADRID TV / HO EDITORIAL USE ONLY ; NO SALES (zu dpa 0117) +++(c) dpa - Bildfunk+++