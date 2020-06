Link kopiert

bregenz Derzeit sind in Vorarlberg rund 63.000 Personen in Kurzarbeit. „Einige Betriebe haben sie schon beendet. Auf der anderen Seite gibt es erste Verlängerungen.“ AMS-Chef Bernhard Bereuter rechnet damit, dass letztlich rund die Hälfte der Betriebe die Kurzarbeit weitere drei Monate in Anspruch n