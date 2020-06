Link kopiert

Bregenz Um die schwer angeschlagene Tourismuswirtschaft wieder in Schwung zu bringen, stellt das Land Vorarlberg Hotels und Gastronomiebetrieben ein Hilfspaket in Höhe von 15 Millionen Euro zur Verfügung. Neben der Öffnung der Grenzen und einer Werbekampagne sei das, so Landeshauptmann Markus Wallne