Wien Österreich lockert angesichts niedriger Infektionszahlen Mitte des nächsten Monats die Maskenpflicht weitgehend. Sie bleibt nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheitsbereich aufrecht, auch bei jenen Dienstleistern, die den Mindestabstand nicht einhalten können. In Schulen oder in Ge