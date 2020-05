Link kopiert

Auf den Straßen vor meinem Büro an der Feldkircher Bärenkreuzung ist es in den letzten Wochen ungewohnt ruhig gewesen. Dort, wo normalerweise reger Betrieb herrscht, war es sogar tagsüber angenehm still und ich konnte, was sonst nicht möglich ist, auch während des Arbeitens das Fenster geöffnet lass