Link kopiert

Götzis, Mäder Das traditionsreiche Vorarlberger Textilunternehmen hat nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Bankenkonsortium den bereits vergangene Woche in Betracht gezogenen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung am Landesgericht Feldkirch eingereicht. Konkret geht es um die v