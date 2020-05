Link kopiert

Das Wetter passt, die Sonne lacht. Da kommt denn auch bei Maria im Walgaubad Nenzing so richtig Freude auf, wenn heute der Start in die Freibadsaison erfolgt. Aber Vorsicht! Ein Bad in der Menge ist nicht drin. Es gilt, immer schön die Abstandsregeln zu beachten. »a8 VN/steurer