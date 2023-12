Einsatz von Atdhe Nuhiu weiter fraglich

Altach Das große Fragezeichen im Lager der Altacher steht hinter dem Namen Atdhe Nuhiu. Der Stürmer ist nach seiner Erkrankung wohl noch nicht so weit, um einen Einsatz im Derby zu wagen. Allerdings will Coach Joachim Standfest erst heute entscheiden. Doch will er auch mit Blick auf das Sturm-Spiel am Sonntag den Einsatz des 34-Jährigen nicht unbedingt erzwingen. Als mögliche Variante steht das Duo Reiter/Gustavo parat. Verraten will Standfest jedoch nichts.