Salzburg Salzburgs U19-Fußballer haben in der UEFA Youth League die Tabellenführung übernommen. Die Jungbullen setzten sich zu Hause gegen ihre Alterskollegen von Real Sociedad mit 5:2 (1:1) durch und halten nach zwei Partien bei vier Punkten. Adam Daghim gelang in der Akademie in Liefering ein Dop