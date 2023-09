Jesenice Der EHC Lustenau muss weiter auf seinen ersten Auswärtssieg in der noch jungen Saison in der Alps Hockey League warten. Zum Auftakt des ersten Auswärts-Doppelwochenendes in Slowenien mussten sich die Eislöwen in Jesenice mit 3:4 geschlagen geben. Die Mannen von Coach Philipp Winzig konnten