Meine Tour of Austria 2023

Die zweite Etappe der Tour of Austria ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nur leider habe ich mich in der Schlussphase verpokert. Ich habe erwartet, dass sich am letzten kleinen Anstieg nach Hötting eine Gruppe vom Feld lösen kann, da wollte ich unbedingt dabeisein und war auch ständig vorne im Feld.