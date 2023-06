Budapest FC Sevilla hat in der Europa League seine Rekordserie ausgebaut. Die Andalusier siegten im Finale von Budapest gegen die AS Roma mit 4:1 nach Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Sevilla hat nun in sieben Antritten in Endspielen des UEFA-Cups bzw. der Eur