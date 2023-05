Schwarzach Sechs Vorarlberger halfen bei der Eishockey-A-WM in Tampere mit, Österreich zum zweiten Mal in Serie den Klassenerhalt zu sichern. So waren die Ländle-Cracks, mit der Vorarlberger Brille betrachtet, unterwegs:

David Madlener Der Torhüter überzeugte bei seinem einzigen WM-Einsatz, dem 1:3 g