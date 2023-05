Breogan Fünfte Niederlage in Folge für Basketball-Export Luka Brajkovic und CB Río Breogán in der spanischen ACB-Liga. Am 31. von 34 Spieltagen muss sich die Equipe aus der Stadt Lugo in Galizien im Duell der Tabellennachbarn UCAM Murcia mit 60:65 (15:16, 12:18, 8:20 und 25:11) geschlagen geben und