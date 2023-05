Maria enzersdorf Tristesse statt Jubelstimmung bei den Ländle-Klubs nach der ersten Partie in der im Modus „best of three“ ausgetragenen Viertelfinalserie in der HLA-Meisterliga. Zwei Tage nach der 27:29-Heimniederlage von Vizemeister Alpla HC Hard gegen Linz muss sich Bregenz Handball zum Auftakt d