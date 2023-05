Hard, Dornbirn Am dritten Spieltag in der Baseball-Bundesliga durften sich die Hard Bulls im Heimspiel gegen die Traiskirchen Grasshoppers über den ersten Doppelpack in dieser Saison freuen. Nachdem die Gäste aus Niederösterreich in den letzten fünf Saisonen alle Duelle für sich entscheiden konnten,