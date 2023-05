Titelverteidiger RB Leipzig ist in überzeugender Art und Weise mit einem 5:1-Sieg in Freiburg ins DFB-Cup-Finale gestürmt. Im Österreicher­duell zwischen Konrad Laimer (r.) und Michael Gregoritsch erzielte der Freiburg-Stürmer den Ehrentreffer. Denn das 1:4 änderte nichts an der Überlegenheit der Le