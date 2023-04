Cortina Mit einem 4:3-Auswärtserfolg nach der Verlängerung holte sich Jesenice gegen Cortina den Meistertitel in der Alps Hockey League. Der entscheidende Treffer für die Slowenen fiel in der 97. Minute. Die Slowenen führten bereits bequem 3:1, kassieren in der 60. Minuten aber noch zwei Treffer zum