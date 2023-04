Niederlage für Biel

Biel Fabio Hofer und der EHC Biel mussten mit einer 2:3-Niederlage gegen Genf Servette den 2:2-Ausgleich in der Finalserie in der Schweizer Meisterschaft hinnehmen. Spiel fünf steigt morgen (20 Uhr) in Genf.

Jesenice in der AHL

Jesenice HDD Jesenice suchte nach der Nennfrist um eine