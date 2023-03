Göstling Über 400 Aktive zwischen 30 und 90 Jahren aus 22 Nationen beteiligten sich am FIS Masters World Criterium, der inoffiziellen Masters-Weltmeisterschaft der Skialpinen in Göstling. Insgesamt 16 Aktive des Vorarlberger Skiverbands (VSV), darunter zwei Damen, waren bei den Rennen am Hochkar im