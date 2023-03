Die Torjäger sind schon in Frühform

Schwarzach Exakt 25 Tore fielen zum Frühjahrsauftakt in der Vorarlbergliga. Dabei präsentierten sich die Torjäger aus der Hinrunde erneut in Hochform. In nur vier Minuten entschied Elvis Alibabic mit seinen Saisontreffern 17 und 18 das Topspiel der Vorarlbergliga zugunsten des FC Hard gegen Hörbranz