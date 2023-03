Saitama Am Ende stand Platz 19. Olga Mikutina konnte sich in der Kür bei der Eiskunstlauf-WM in Saitama gegenüber dem Kurzprogramm um einen Platz verbessern. Mit insgesamt 172,31 Punkten glückte der Feldkircherin auch die Kür nicht optimal, an ihre Saisonbestleistung kam die 19-Jährige nicht heran.