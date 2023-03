Soldeu Mit Startnummer eins war Nina Ortlieb in ihr letztes Weltcuprennen gestartet. Doch die 26-Jährige, die bei der WM Silber in der Abfahrt und in Kvitfjell einen Weltcup-Super-G gewonnen hatte, kam einen Tag nach ihrem schweren Sturz mit den Bedingungen in Soldeu nicht zurecht. Am Ende musste si