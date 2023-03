Röthis Am Donnerstag feierte er seinen 41. Geburtstag, am Sonntag will Röthis-Cotrainer Daniel Summer nach dem Heimspiel gegen die Admira ein zweites Mal feiern. Voraussetzung dafür ist ein Sieg der Röthner zum Start ins Frühjahr. „Wir wollen natürlich mit einem positiven Gefühl starten“, so der 41-