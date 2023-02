Bahledova holt Gold in der Slowakei

Bratislava Patricia Bahledova führte ein sehr starkes Team von Karate Vorarlberg beim Grand Prix Slovakia in Bratislava an. Die 23-Jährige vom KC Höchst ließ 26 Konkurrentinnen hiner sich und gewann in der Kata-Kategorie die Goldmedaille. Podestplätze gab es außerdem für Bettina Plank und Andreas Ni