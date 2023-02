Wien Gerhard Milletich geht als Präsident mit der kürzesten, nicht-interimistischen Amtszeit in die Geschichte des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ein. Was mit einer knappen Mehrheit im zweiten Wahlgang im Herbst 2021 begann, endete am Dienstag nach monatelanger Unruhe. Milletich zog die Konse