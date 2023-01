Ein Wälder Dutzend war in Neumarkt ohne Chance

Neumarkt Zwölf Feldspieler und zwei Torhüter. Mit diesem Miniaufgebot aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen reiste der EC Bregenzerwald zur vorletzten Begegnung des Grunddurchgangs in der Alps Hockey League bei den Unterland Cavaliers in Neumarkt an. Die Mannschaft von Markus Juurikkala wehrte